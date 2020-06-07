Özbekistan'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 302'ye çıktı Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 121 artışla 4 bin 302'ye ulaştı.

Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 121 artışla 4 bin 302'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 121 artışla 4 bin 302'ye, sağlığına kavuşanların sayısının ise 62 artarak 3 bin 330'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, halen 955 kişinin tedavisinin sürdüğü, 10 hastanın durumunun ise ağır olduğu aktarıldı.

Şu ana kadar toplam 750 bin test yapılan ülkede, halen 44 bin 292 kişi gözetim altında tutuluyor.

İlk vakanın 15 Mart'ta tespit edildiği Özbekistan'da, bu güne kadar Kovid-19 kaynaklı 17 ölüm yaşandı.

Kaynak: AA