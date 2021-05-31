Özbekistan'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı
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Özbekistan'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Özbekistan'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bin 335'e çıktı.

Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bin 335'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni vaka sayısı 211 artarak 100 bin 335 oldu.

Son 24 saatte 207 hastanın iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısının 95 bin 993'e çıktığı ülkede 3 bin 652 hastanın tedavisi sürüyor. Ülkede bugüne kadar 690 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'a karşı 1 milyon 950 bin 398 doz aşı yapıldı.

Son 24 saatte 60 bin 423 doz aşı uygulanmasıyla toplam aşı miktarı 1 milyon 950 bin 398 doz oldu. Bu çerçevede ülkede 1 milyon 321 bin 851 kişiye ilk doz, 628 bin 547 kişiye ise ikinci doz aşı uygulandı.

Aşı uygulamasının 1 Nisan'da başlatıldığı ülkede, ilk etapta yaşlı, sağlık personeli, öğretmen, asker ve emniyet görevlileri olmak üzere yıl sonuna kadar toplam 4,1 milyon kişinin aşılanması öngörülüyor.

Ülkedeki aşı uygulaması için Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Vaxzevria, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince ortak geliştirilen "ZF2001" ve Rus üretimi Sputnik V aşıları kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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