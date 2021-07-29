Özbekistan'da Kovid-19'un başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka kaydedildi
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Özbekistan'da Kovid-19'un başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka kaydedildi

Özbekistan'da Kovid-19'un başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka kaydedildi
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan'da son 24 saatte 1408 yeni vaka ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka tespit edildi.

Özbekistan'da son 24 saatte 1408 yeni vaka ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka tespit edildi.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1408 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 127 bin 506'ya, virüs tespit edilen 573 hastanın taburcu edilmesiyle virüsten iyileşenlerin sayısının 121 bin 718'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 859'a çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca son 24 saatte ülkede 218 bin doz aşının uygulandığı ve yapılan toplam doz aşının 6 milyon 982 bine çıktığı kaydedildi.

1 Nisan'dan itibaren aşı uygulamasının başlatıldığı ülkede, ilk etapta yaşlı, sağlık personeli, öğretmen, asker ve emniyet görevlileri olmak üzere yıl sonuna kadar toplam 4,1 milyon kişinin aşılanması öngörülüyor.

Ülkedeki aşı uygulaması için Vaxzevria, Çin'in "ZF2001" ve Rus üretimi Sputnik V aşıları kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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