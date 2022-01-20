Özbekistan'da Kovid-19 salgınında son 6 ayın en yüksek vaka sayısı kaydedildi - Haberler
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Özbekistan'da Kovid-19 salgınında son 6 ayın en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Özbekistan'da Kovid-19 salgınında son 6 ayın en yüksek vaka sayısı kaydedildi
AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte kaydedilen vaka sayısının, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte kaydedilen vaka sayısının, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınında son 24 saatte tespit edilen 1307 vaka, son 6 ayın en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısının 209 bin 578'e çıktığı ülkede, 734 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 201 bin 246'ya yükseldi.

Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1529 oldu.

Son 24 saatte 127 bin 53 doz aşı uygulanan ülkede, toplam yapılan aşı dozu 40 milyon 914 bine çıktı.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri

Özbekistan, Güncel, Haber

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