Özbekistan'da, Kovid-19 nedeniyle bu yıl da Nevruz Bayramı resmi kutlamaları yapılmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Özbekistan'da, Kovid-19 nedeniyle bu yıl da Nevruz Bayramı resmi kutlamaları yapılmayacak

17.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:33
Özbekistan'da, Kovid-19 nedeniyle bu yıl da Nevruz Bayramı resmi kutlamaları yapılmayacak

Özbekistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl da Nevruz Bayramı resmi kutlamaları düzenlenmeyecek.

Özbekistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl da Nevruz Bayramı resmi kutlamaları düzenlenmeyecek.

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov başkanlığında toplanan Koronavirüse Karşı Mücadele Komisyonu kararıyla, son dönemde ülkede Kovid-19 vaka sayılarındaki artış dikkate alınarak, Nevruz Bayramı için resmi kutlama töreninin yapılmaması kararlaştırıldı.

Bağımsızlığın kazanıldığı 1991'den bu yana, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçen sene ilk kez resmi kutlamaların yapılmadığı Özbekistan'da, bu yıl da Nevruz Bayramı geçen yıl olduğu gibi evlerde kutlanacak.

Komisyon kararıyla, Nevruz Bayramı köy ve mahallelerde az sayıda vatandaşın katılımıyla küçük çapta kutlama yapılacak, bayram günlerinde çok sayıda vatandaşın bir yerde toplanmamasına, sıhhi kurallara ve sosyal mesafeye riayet edilmesine özen gösterilecek.

Yaklaşık 3 aydır 100'ün altında seyreden günlük vaka sayılarının son günlerde yeniden artışa geçtiği Özbekistan'da, şimdiye kadar 80 bin 858 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 622 kişi hayatını kaybetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Pervin Buldan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Nükhet Duru Acun Ilıcalı Ezgi Eyüboğlu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Caner Erkin Metin Oktay Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Özbekistan'da, Kovid-19 nedeniyle bu yıl da Nevruz Bayramı resmi kutlamaları yapılmayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 13:35:47. #1.14#
title