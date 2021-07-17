Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle bayram namazı ve bir süre cuma namazları kılınmayacak
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Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle bayram namazı ve bir süre cuma namazları kılınmayacak

Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle bayram namazı ve bir süre cuma namazları kılınmayacak
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan'da, son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine, camilerde bayram namazı ve bir süre cuma namazları kılınmayacak.

Özbekistan'da, son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine, camilerde bayram namazı ve bir süre cuma namazları kılınmayacak.

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Ulemalar Kurulu fetvasıyla salgın nedeniyle bayram namazı ve bir süre cuma namazlarının kılınmaması kararlaştırıldı.

Cuma namazının dışındaki cemaatle kılınacak namazların ise cami ve mescitlerin bahçe veya avlusunda açık havada kılınmasına izin verildi.

Vatandaşların, camilerde maske takmalarına zorunluluk getirilirken sosyal mesafe ve sıhhi kurallara uyulması istendi.

Camilerde tokalaşmalara veya sarılmalara izin verilmezken hastalık belirtileri olan vatandaşların, yaşlı ve çocukların cemaatle kılınacak namazlara katılmaması tavsiye edildi.

Toplam vaka sayısı 118 bin 881

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 123 bin 255 doz aşının uygulanmasıyla uygulanan toplam aşı dozu 5 milyon 521 bine çıktı.

Ülkede son 24 saatte 501 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 118 bin 881'e, virüs tespit edilen 564 hastanın taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısı 113 bin 825'e çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 793 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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