Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle askıya alınan cuma namazları yarından itibaren yeniden kılınabilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle askıya alınan cuma namazları yarından itibaren yeniden kılınabilecek

Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle askıya alınan cuma namazları yarından itibaren yeniden kılınabilecek
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan'da son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine geçen ay askıya alınan cuma namazları, yarından itibaren yeniden kılınabilecek.

Özbekistan'da son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine geçen ay askıya alınan cuma namazları, yarından itibaren yeniden kılınabilecek.

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Ulemalar Kurulunun teklifini değerlendiren Koronavirüsle Mücadele Komisyonu, 17 Temmuz'da askıya alınan cuma namazlarının yarından itibaren kılınmasına izin verdi.

Buna göre, cami görevlilerinin virüse karşı aşılanmış olmaları gerekirken, camiye gelenlerden de aşılandıklarına dair belge göstermeleri talep edilecek.

Vatandaşların, camilerde maske takmaları zorunlu olacak, sosyal mesafe ve sıhhi kurallara uymaları gerekecek.

Özbekistan'da, son dönemde Kovid-19 vakalarının artması üzerine geçen ay Kurban Bayramı namazı ile cuma namazlarının kılınmaması kararlaştırılmıştı.

Cuma namazının dışındaki cemaatle kılınacak namazlar ise cami ve mescitlerin bahçe veya avlusunda açık havada kılınıyordu.

Toplam vaka sayısı 140 bin 210 oldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 296 bin 963 doz aşının yapılmasıyla uygulanan toplam aşı dozu 11 milyon 382 bin 468 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 925 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 140 bin 210'a, virüs tespit edilen 749 hastanın taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısı 133 bin 362'ye çıktı.

Son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 956 oldu.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Mehmet Ceyhan, Bakan Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?
Mehmet Ceyhan, Bakan Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim mesajı: Tüm okullarımız zamanında açılacak
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim mesajı: Tüm okullarımız zamanında açılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Mahmut Özer Mustafa Demir Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Yusuf Güney Şeyma Subaşı Berdan Mardini
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Caner Erkin Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle askıya alınan cuma namazları yarından itibaren yeniden kılınabilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 15:21:49. #1.14#

title