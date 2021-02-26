Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle askıya alınan fuar ve sergilerin açılmasına izin verildi
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Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle askıya alınan fuar ve sergilerin açılmasına izin verildi

26.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:56
Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle askıya alınan fuar ve sergilerin açılmasına izin verildi

Özbekistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11 ay önce askıya alınan fuar ve sergilerin düzenlenmesine izin verildi.

Özbekistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11 ay önce askıya alınan fuar ve sergilerin düzenlenmesine izin verildi.

Kovid-19 salgınından dolayı Özbekistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla 23 Mart 2020'de askıya alınan fuar ve sergiler, sağlık ve salgın hastalık kurallara uygun yapılabilecek.

Karara göre fuar, sergi ve benzeri etkinlikler düzenlenirken Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığına bilgi verilecek. Organizatörler, bu etkinliklerin, sağlık ve salgın hastalıklarla ilgili kurumların iş birliğinde, kurallara uygun yapılmasını sağlayacak.

Ateş ölçümleri yapılarak etkinliğe alınacak katılımcıların maske takmaları zorunlu olacak. Havalandırma sistemlerinin çalıştırılacağı fuar alanındaki geçişlerin genişliği, en az 3 metre olacak.

Son 24 saatte ülkede toplam vaka sayısı 31 artarak 79 bin 804'e, iyileşenlerin sayısı 43 artarak 78 bin 333'e ulaştı. Kovid-19 tespit edilen 849 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede, Kovid-19 nedeniyle toplam 622 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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