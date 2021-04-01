Özbekistan'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı

Özbekistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulaması başladı.

Özbekistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulaması başladı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugünden itibaren ülkedeki vatandaşlara aşı yapılmaya başlandığı bildirildi.

Açıklamada, aşı uygulaması için ülke genelinde 4 bin doktor ile 11 bin hemşirenin görev yapacağı ve 3 bin 138 aşı merkezinin oluşturulduğu kaydedilirken, ayrıca uzak bölgelerdeki vatandaşların aşılanması için 862 mobil aracın hazır hale getirildiği belirtildi.

Ülkedeki aşı uygulamasının 3 etapta yapılacağı kaydedilen açıklamada, ilk etapta bu ay boyunca ülke genelindeki şehir ve il merkezlerinde kurulan 219 aşı merkezinde 65 yaş üstü kişiler ile sağlık personeli başta olmak üzere 142 bin 300 vatandaşın aşılanacağı aktarıldı.

Mayıs ayında başlayacak ikinci etapta da ülke genelindeki tüm ilçe merkezlerinde oluşturulan 1037 aşı merkezinde 674 bin vatandaşın aşılanmasının öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, haziranda gerçekleştirilecek üçüncü etapta ise ülke genelinde oluşturulan 3 bin 138 aşı merkezinin tamamında aşı uygulamasının yapılacağı vurgulandı.

Ülkeye, mart ayında 660 bin doz Vaxzevria (AstraZeneca) aşısı ile 1 milyon doz "ZF2001" aşısının getirildiği anımsatılan açıklamada, mayıs-haziran aylarında yine 2 milyon doz Vaxzevria ile 3,5 milyon doz "ZF2001" aşılarının teslim alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın Sputnik V aşısından 1 milyon doz satın alınması konusundaki görüşmelerin ise sürdüğü vurgulandı.

Özbek makamları daha önce, bu yıl ülkedeki aşı uygulaması kapsamında yaşlı, sağlık personeli, öğretmen, asker ve emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4,1 milyon kişinin aşılanmasının öngörüldüğünü açıklamıştı.

Özbekistan, geçen ay, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Vaxzevria aşısından 660 bin doz, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince ortak geliştirilen "ZF2001" aşısından da 1 milyon doz teslim almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov