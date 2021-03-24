Özbekistan'da Kovid-19'a karşı aşılama 1 Nisan'da başlayacak

Özbekistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulaması 1 Nisan'da başlayacak.

Özbekistan Sıhhi ve Epidemiyolojik Refah Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, ülkedeki aşılama işlemlerinin 1 Nisan'da başlayacağını, ilk etapta 330 bin kişiye AstraZeneca aşısı uygulanacağını belirtti.

İlk etapta yaşlı, sağlık personeli, öğretmen, asker ve emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4,1 milyon kişinin aşılanmasının öngörüldüğünü aktaran Atabekov, aşılamanın isteğe bağlı olarak yapılacağını ifade etti.

Atabekov ayrıca şu anda aşılamayla ilgili hazırlık çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 3 aydır 100'ün altında seyreden günlük Kovid-19 vaka sayılarının son dönemde yeniden artışa geçtiği ülkede, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 119 artarak 81 bin 678'e, virüsten iyileşenlerin sayısı 96 artarak 80 bin 45'e çıktı. 1010 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede 623 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçen hafta ülkeye Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından temin edilen 660 bin doz AstraZeneca aşısı getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov