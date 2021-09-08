Özbekistan'da Kovid-19'a karşı 15 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
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Özbekistan'da Kovid-19'a karşı 15 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Özbekistan'da Kovid-19'a karşı 15 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 15 milyon 600 bin doz aşı yapıldı.

Özbekistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 15 milyon 600 bin doz aşı yapıldı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 338 bin 971 doz aşı uygulanmasıyla toplam yapılan aşı dozunun 15 milyon 600 bine ulaştığı belirtildi.

Bu çerçevede 9 milyon 730 bin kişiye ilk doz, 4 milyon 440 bin kişiye ikinci doz, 1 milyon 510 bin kişiye de üçüncü doz aşıların uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ülkede son 24 saatte yeni vaka sayısının 660 artarak 161 bin 768 olduğu, 713 hastanın iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısının ise 153 bin 651'e çıktığı belirtildi. Ülkede son 24 saatte 7 kişinin vefat etmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 1132 olduğu aktarıldı.

1 Nisan'dan itibaren aşı uygulamasının başlatıldığı ülkede, 1 Kasım'a kadar halkın yüzde 70'inin aşılanması öngörülüyor.

Ülkede Moderna, Vaxzevria, Çin'in "ZF2001" ve Rus üretimi Sputnik V aşıları kullanılıyor.??

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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