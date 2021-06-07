Özbekistan'da inşa edilen Orta Asya'nın en yüksek gökdeleni gazetecilere tanıtıldı
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Özbekistan'da inşa edilen Orta Asya'nın en yüksek gökdeleni gazetecilere tanıtıldı

Özbekistan'da inşa edilen Orta Asya'nın en yüksek gökdeleni gazetecilere tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk ve Özbek şirketlerin ortaklaşa inşa ettiği Orta Asya'nın en yüksek gökdeleni, basın mensuplarına tanıtıldı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk ve Özbek şirketlerin ortaklaşa inşa ettiği Orta Asya'nın en yüksek gökdeleni, basın mensuplarına tanıtıldı.

Taşkent'in merkezindeki 1,5 hektarlık alanda inşa edilmekte olan ve inşaatı tamamlandığında 266,5 metreyle Orta Asya'nın en yüksek binası olması beklenen gökdelenin inşaatına ilişkin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da katıldı.

Proje ortağı Özgüven şirketinin kurucularından Özgür Onur Özgüven, burada yaptığı açıklamada, Taşkent'in kalbinde yer alan bu projenin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek ülkenin ilk gökdeleni olan bu projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kovid-19 salgınına rağmen gökdelen inşaatının durmadan devam ettiğini vurgulayan Özgüven, şu anda binanın 168 metre yüksekliğe ulaştığını ve bu haliyle ülkenin en yüksek binası statüsünü elde ettiğini söyledi.

Özgüven, projenin Haziran 2022'de tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Büyükelçi Bekar da Özbekistan'da yapılmakta olan ilk gökdelenin yeni Özbekistan'ın bir simgesi olacağını belirtti.

Taşkent'in Orta Asya'nın en önemli şehri olageldiğini anımsatan Bekar, "Orta Asya'nın kalbini teşkil eden Taşkent'teki önemli bir inşaatın Türk ve Özbek şirketleri tarafından ortak yapılıyor olması bizleri sevindiriyor." dedi.

Özbek şirketi Murad Buildings Başkanı Murad Nazarov da rezidans, otel, iş merkezi, hamam, sauna, otel, toplantı salonu, sinema salonu, çocuk oyun alanları, kütüphane ve saire birimden oluşacak gökdeleni "Bir Yuva" olarak adlandırdıklarını söyledi.

Basın toplantısının ardından gazeteciler, inşaatı devam eden gökdelen şantiyesinde incelemelerde bulundu ve inşaatla ilgili bilgiler aldı.

Özbekistan'da inşa edilen Orta Asya'nın en yüksek gökdeleni gazetecilere tanıtıldı
Özbekistan'da inşa edilen Orta Asya'nın en yüksek gökdeleni gazetecilere tanıtıldı
Özbekistan'da inşa edilen Orta Asya'nın en yüksek gökdeleni gazetecilere tanıtıldı
Özbekistan'da inşa edilen Orta Asya'nın en yüksek gökdeleni gazetecilere tanıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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