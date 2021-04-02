Özbekistan'da inşa edilecek ilk rüzgar santralinin temeli atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özbekistan'da inşa edilecek ilk rüzgar santralinin temeli atıldı

Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Özbekistan'da inşa edilecek ilk rüzgar santralinin temeli atıldı

Özbekistan'da ilk rüzgar santralinin inşaatına başlandı.

Özbekistan'da ilk rüzgar santralinin inşaatına başlandı.

Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nevai bölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Masdar şirketi tarafından inşa edilecek 1500 megavat kapasiteli rüzgar santralinin temeli atıldı.

BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail bin Mohammed al-Mazrouei ile Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el-Cebir'in de video konferans yöntemiyle katıldığı törende konuşan Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umrzakov, bu projeyi sektöründe ilk olmasından dolayı önemsediklerini söyledi.

Masdar şirketi İcra Kurulu Başkanı Mohamed Jameel Al Ramahi de bu projenin aynı zamanda Özbekistan'ın temiz enerji hedeflerine ulaşmasına önemli katkı sağlayacağını kaydederek, "Rüzgar enerjisi sektörünün liderlerinden olan Masdar şirketi, Özbekistan'ın düşük karbonlu enerjiye geçiş stratejisini desteklemekten ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için hükümetle iş birliğini güçlendirmekten gurur duyuyor." dedi.

Rüzgar santralinin 2024'te tamamlanması öngörülüyor.

Geçen yıl Masdar ile Özbekistan hükümeti arasında 500 megavat kapasiteli rüzgar santralinin inşaatına ilişkin 600 milyon dolarlık anlaşma imzalanmış, daha sonra kapasitesi 1500 megavata çıkarılan proje için 1,6 milyar dolarlık yatırım yapılması planlanmıştı.

Özbekistan hükümeti, 2030'a kadar gerçekleştireceği projelerle toplam elektrik üretimindeki güneş ve rüzgar santrallerinin payını yüzde 26'ya çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Ali İhsan Su Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Aleyna Tilki Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Özbekistan'da inşa edilecek ilk rüzgar santralinin temeli atıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 14:56:39. #1.14#
title