Özbekistan'da ilk korona virüsü vakası Özbekistan'da ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Özbekistan'da ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü bu kez Özbekistan'a sıçradı. Özbekistan'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'dan döndükten sonra korona virüsü testi yapılan bir Özbekistan vatandaşının test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.



Öte yandan, dünya genelinde korona virüsü vaka sayısı 150 bini geçmiş durumda. - TAŞKENT

Kaynak: İHA