Özbekistan'da dünyanın en büyük el yazması Kur'an-ı Kerim sayfası

Özbekistan'da, dünyadaki en büyük el yazması Kur'an-ı Kerim sayfası hazırlandığı bildirildi.

Özbekistan'da, dünyadaki en büyük el yazması Kur'an-ı Kerim sayfası hazırlandığı bildirildi.

Taşkent'teki İslam Medeniyeti Merkezi Müdürü Şaazim Munavvarov, merkez bünyesinde 14. yüzyıla ait Kur'an-ı Kerim'in tek bir sayfasından el yazmasıyla nüsha alındığını kaydetti. Munavvarov, elle yazılan sayfanın "dünyanın en büyük" Kur'an-ı Kerim sayfası olduğunu dile getirdi.

Munavvarov, Özbek hattat Necmiddin Fayazi tarafından 6 ayda hazırlanan sayfanın, Timur İmparatorluğunun üçüncü hükümdarı Şahruh Mirza için oğlu Baysunkar Mirza tarafından özel olarak hazırlanan 14. yüzyıla ait Kur'an-ı Kerim'in sayfasının biraz daha büyütülmüş nüshası olduğunu kaydetti.

Altın suyu ile işlenen Kuran-ı Kerim sayfasının hazırlanması için özel kağıdın Japonya'dan, boyaların ise Türkiye'den getirildiğine dikkati çeken Munavvarov, tek bir sayfadan oluşan söz konusu hattatlık eserinin İslam Medeniyeti Merkezi'nde muhafaza edileceğini aktardı.

Munnaraov, ayrıca söz konusu sayfanın dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim sayfası olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na alınmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov