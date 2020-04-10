Özbekistan'da doğumevi Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir doğumevi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir doğumevi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

Sıhhi Kontrol Kurumu Başkanı Nurmat Atabekov yaptığı açıklamada, Taşkent'teki doğumevinin, buraya yatırılan hamilenin, koronavirüs taşıyıcısıyla görüştüğünün tespit edilmesinden dolayı çalışanlarıyla birlikte karantinaya alındığını belirtti.

Bugüne kadar 3 kişinin öldüğü, 38 kişinin iyileştiği Özbekistan'da 624 koronavirüs vakası tespit edilirken, 84 bin kişi de karantina altında tutuluyor.

Kaynak: AA