Özbekistan'da, Çin üretimi Kovid-19 aşısının 3. aşama testlerine 4 bine yakın kişi katıldı

Özbekistan'da, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketince geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 3. aşama klinik denemelerine 4 bine yakın kişinin katıldığı bildirildi.

Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu aşının 3. aşama klinik testlerine 18 yaş üstü 3 bin 917 kişi katıldı.

Çin üretimi aşının ilk dozu uygulanan 3 bin 917 kişiden 120'sine 2. doz da yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Çinli şirketin Kovid-19 aşısının 3. aşama testlerinin 5 bin kişi üzerinde yapılacağını açıklamıştı.

Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimler Akademisi Mikrobiyoloji Enstitüsünce geliştirilen protein bazlı aşı adayının, 2'nci aşama klinik denemeleri tamamlanarak 3'üncü aşamaya geçtiği duyurulan son Çin aşısı olmuştu.

Şirket, 18 yaş üstü 29 bin sağlıklı gönüllünün katılması planlanan 3'üncü aşama klinik denemeleri Özbekistan, Endonezya, Pakistan ve Ekvador'da yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov