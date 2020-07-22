Özbekistan'da Çin otomobil fabrikası temeli atıldı Özbekistan'da Çin'in en büyük araba markası Changan otomobilleri üretilecek fabrikanın temeli atıldı.

Özbekistan'da Çin'in en büyük araba markası Changan otomobilleri üretilecek fabrikanın temeli atıldı.

Özbekistan'ın Namangan vilayetinde Çin'in en büyük araba markası Changan otomobilleri üretilecek fabrikanın temeli atıldı. "Namangan" serbest ekonomik bölgesinde Dubai'de yaşaşan Namanganlı iş adamının yatırımıyla uygulanacak olan projenin temel atma töreni vilayet valisi Hayrullo Bozorov'un katılımıyla düzenlendi. 2021'in ilk çeyreğinde üretime başlayacak ve 120 kişiye iş istihdamı sağlayacak olan fabrikada ilk etapta yıllık 1800 adet mikrovan ve hafif kamyonet üretilecek. Sonradan yıllık 20 bin adet araç kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Araçların iç pazara ve Orta Asya ülkeleri ve BAEye ihracata satışı yapılacak. Temel atma töreninde Changan otomobilleri üretiminde yerli parça kullanımının en az yüzde 50 olacağı belirtildi. - TAŞKENT

Kaynak: İHA