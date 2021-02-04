Özbekistan'da, cezaevlerindeki mahkumların yüzde 9'u çeşitli dönemlerde Kovid-19'a yakalandı
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Özbekistan'da, cezaevlerindeki mahkumların yüzde 9'u çeşitli dönemlerde Kovid-19'a yakalandı

04.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:56
Özbekistan'da, cezaevlerindeki mahkumların yüzde 9'u çeşitli dönemlerde Kovid-19'a yakalandı

Özbekistan'da, cezaevindeki mahkumların yüzde 9'unun çeşitli dönemlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile enfekte olduğu bildirildi.

Özbekistan'da, cezaevindeki mahkumların yüzde 9'unun çeşitli dönemlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile enfekte olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Cezaevleri Genel Müdürü Bahadır Yusupov, cezaevlerindeki mahkumlar arasında salgınla ilgili durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Kovid-19 bulaşan mahkumların sayısı hakkında bilgi vermeyen Yusupov, ülkedeki cezaevlerindeki mahkumların yüzde 9'unun çeşitli dönemlerde enfekte olduğunu fakat cezaevlerinde virüs nedeniyle ölenlerin olmadığını ifade etti.

Hastalığı hafif geçirenlerin cezaevlerine bağlı sağlık kurumlarında, ağır hastaların ise özel Kovid-19 hastanelerinde tedavi edildiğini belirten Yusupov, koronavirüs bulaşan iki ağır hastanın ise sağlık durumundan dolayı ceza süresi dolmadan erken salıverildiğini kaydetti.

Özbek makamları daha önce, ülkedeki cezaevlerinde toplam 27 bin 500 mahkumun bulunduğunu bildirmişti.

Son 24 saatte 57 yeni vakayla toplam vaka sayısının 78 bin 916'ya çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 35 artarak, 77 bin 368'e ulaştı. Kovid-19 tespit edilen 927 hastanın tedavisinin sürdüğü Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 621 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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