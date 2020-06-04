Özbekistan'da camiler açılıyor Özbekistan'da 15 Haziran'dan itibaren camiler açılıyor.

Özbekistan'da 15 Haziran'dan itibaren camiler açılıyor.

Özbekistan'da korona virüs sebebiyle atılan normalleşme adımları kapsamında 15 Haziran'dan itibaren korona virüs hastası kalmayan bölgelerde camiler vakit namazlarının kılınması için tekrar açılacak. Cuma namazı ise şimdilik toplu halde kılınmayacak. Özbekistan korona virüsle mücadele özel komisyonu tarafından yapılan açıklamada, namaza gelenlerin ateşinin ölçülerek içeri alınması, dezenfekte edilen ve 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uygun olarak işaretlenen alanlarda namaz kılınması, herkesin tıbbi maske kullanması gibi şartların zorunlu olduğu belirtildi.

İlk korona virüs vakasının 15 Mart'ta tespit edildiği Özbekistan'da 4 Haziran itibariyle hasta sayısı 3 bin 874'e ulaştı. İyileşen sayısı 3 bin 14 olurken korona virüsten toplamda 16 kişi hayatını kaybetti. - TAŞKENT

Kaynak: İHA