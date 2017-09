Özbekistan'da "Caıtme" ve "Textile Expo Uzbekistan" Fuarları

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, "CAITME- 2017 Uluslararası Orta Asya Tekstil Teknoloji ve Cihazları" ile "Textile Expo Uzbekistan-2017" moda ve tekstil fuarları açıldı.



Dış Ticaret Bakanlığı, Hafif Sanayi Birliği ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle ITE Uzbekistan Fuarcılık şirketince organize edilen fuarlara, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 22 ülkeden 350'den fazla işletme ve şirket katılıyor.



Fuarlarda, tekstil ve hafif sanayi teknolojileri, tekstil boya ve kimyasal katkı maddeleri ile moda ve tekstil ürünleri sergileniyor.



Açılışta konuşan Özbekistan Hafif Sanayi Birliği Başkanı İlham Haydarov, hükümetin ülkede tekstil sektörünün geliştirilmesine çok önem verdiğini, fuarların bu konuda büyük katkı sağladığını kaydetti.



Haydarov, fuarların yerli ve yabancı iş adamları için çok faydalı olacağını dile getirdi.



ITE Uzbekistan Fuarcılık Şirketi yetkilisi Nigora Hasanova da fuarlara Çin, Türkiye ve İtalya şirketlerinin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



Türkiye'den 56 şirket



Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Haydarov ile fuar alanındaki stantları gezdi.



Türk şirketlerinin stantlarında Türk iş adamlarından Özbekistan hakkındaki görüş ve projeleriyle ilgili bilgi alan Şen, iş adamlarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.



AA muhabirine açıklama yapan Büyükelçisi Şen, fuara Türkiye'den 56 şirketin katıldığını ifade ederek, Türk şirketlerinin temsilcilerini ve Türk iş adamlarını çok moralli gördüğünü kaydetti.



Ülkede tekstil üretimi ve tekstil teknolojilerinde faaliyet gösteren Türk şirketlerinin her iki alanda da çok güçlü olduklarını vurgulayan Büyükelçi Şen, Özbekistan'ın ciddi reform sürecinden geçtiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özbekistan, nasıl ekonomisini reform etmek istiyorsa biz de Türkiye olarak Özbekistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha fazla geliştirmek istiyoruz. Bizim için de şimdiye kadar ulaştığımız nokta yeterli değil ama çok umutluyuz çünkü iki ülke ilişkileri çok iyi bir zeminde ilerliyor. Her iki ülke de uluslararası platformlarda birbirlerini destekliyor."



Fuarlar, 15 Eylül'de sona erecek.