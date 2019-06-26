Özbekistan'da bir ton uyuşturucu imha edildi

Özbekistan'da çeşitli operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık bir ton uyuşturucu madde yakılarak imha edildi.

Özbekistan Devlet Güvenlik Hizmeti (DHH) tarafından "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 1028 kilo uyuşturucu yakıldı.

Başkent Taşkent yakınlarındaki bir metal fabrikasında sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen imha işlemini, yerli ve yabancı basın mensuplarıyla ülkede faaliyet gösteren yabancı misyon şefleri ve Birleşmiş Milletler yetkilileri izledi.

Taşkent Büyükelçiliği Emniyet Müşaviri Necat Bil ve Jandarma Müşaviri Albay Murat Cebenay'ın da hazır bulunduğu imha işlemi öncesinde, söz konusu maddelerin uyuşturucu olduğunu gösteren bir analiz yapılarak sonuçları katılımcılara gösterildi.

Daha sonra kamyonlardan indirilen uyuşturucu maddeler, metal fabrikasındaki özel bir vincin kepçesine konularak metal fırınına atıldı.

Özbekistan Uyuşturucu Kontrol Bilgi-Analiz Ulusal Merkezi Direktörü Alim Narzullayev, imha işlemiyle ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, imha edilen toplam 1028 kilo uyuşturucunun 7,7 kilosunun eroin, 195,4 kilosunun afyon, 56,1 kilosunun esrar, 557,4 kilosunun haşhaş, kalan kısmının ise morfin ve diğer maddelerden oluştuğunu belirtti.

Narzullayev, uyuşturucu üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alan Afganistan ile sınır komşusu olmanın Özbekistan'daki uyuşturucuyla ilgili durumu olumsuz etkilediğini kaydetti.

Geçen sene Özbekistan'da 4 bin 779 uyuşturucu kaçakçılığı vakasının tespit edildiğini kaydeden Narzullayev, bu çerçevede toplam 1172 kilo uyuşturucunun yakalandığını dile getirdi.

Afganistan'da üretilen uyuşturucunun önemli bir kısmı "kuzey güzergah" olarak bilinen ve bu ülkeyle ortak sınırları bulunan Tacikistan ile Özbekistan üzerinden Rusya ve Avrupa ülkelerine ulaştırılıyor.

Kaynak: AA