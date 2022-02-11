Özbekistan'da bir hastanede meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü - Haberler
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Özbekistan'da bir hastanede meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü

AA, Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Özbekistan'da bir hastanede meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü

Özbekistan'daki bir hastanede meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Özbekistan'daki bir hastanede meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Andican vilayetinin Şahrıhan ilçesindeki özel bir hastanede, doğal gaz patlaması meydana geldi.

Patlamada, 1 kişi hayatını kaybederken aralarında hastaların da bulunduğu 11 kişi yaralandı. Patlamada hastane binası büyük ölçüde hasar gördü.

Savcılık, patlamayla ilgili soruşturma başlatırken ilk belirlemelere göre, patlamanın doğal gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tespit edildi.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

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