Özbekistan'da baraj duvarının çökmesiyle suya kapılan iki askerden biri ölü bulundu

Özbekistan'da baraj duvarının çökmesiyle suya kapılan iki askerden birinin cesedine ulaşıldı.

Özbekistan'da baraj duvarının çökmesiyle suya kapılan iki askerden birinin cesedine ulaşıldı.

Milli Muhafız Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Mayıs'ta Sardoba barajı duvarının kısmen çökmesi sonucunda meydana gelen taşkında kurtarma çalışmalarına katılan ve suya kapılan 2 askerden birinin ölü bulunduğu, diğerini arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, daha önce taşkında 56 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşıldı.

1 Mayıs'ta şiddetli yağışların etkisiyle Sirderya ilindeki Sardoba barajı duvarının kısmen çökmesi sonucu bölgedeki tarım arazileri ve yüzlerce ev su altında kalmış, çok sayıda hayvan telef olmuş, 70 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti.

Kaynak: AA