Özbekistan'da baraj çöktü: 70 bin kişi tahliye edildi

Özbekistan'ın Sirderya vilayetindeki baraj çöktü.

Özbekistan'ın Sirderya vilayetindeki baraj çöktü. Baraj çevresinde bulunan yüzlerce ev sular altında kalırken; kasaba ve köylerdeki 70 bin kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Özbekistan'ın Sirderya vilayetindeki baraj çöktü. Baraj çevresinde bulunan yüzlerce ev sular altında kaldı. Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sirderya vilayetinde bulunan Sardoba Barajı'nın şiddetli yağışlar nedeniyle çöktüğü ifade edildi. Bakanlık, baraj çevresinde bulunan kasaba ve köylerdeki 70 bin kişinin tahliye edilerek güvenli bölgelere götürüldüğünü duyurdu.

'YÜZLERCE EV SULAR ALTINDA KALDI'

Barajın çökmesinin ardından çevrede bulunan yüzlerce evin sular altında kaldığı belirtildi Özbek medyası, çökme sonucu oluşan sel nedeniyle 56 kişinin yaralandığını; 17 bin 300 kişinin de muayeneden geçtiğini bildirdi.

'HELİKOPTERDEN GÖRÜNTÜLENDİ'

Sardoba Barajı'nın çökmesinin ardından oluşan sel helikopterden anbean kaydedildi. Görüntülerde, yerleşim yerleri ve tarım arazilerini de kapsayan büyük bir alanın sular altında kaldığı görüldü.

Kaynak: DHA