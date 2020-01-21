Özbekistan'da Abdulla Aripov yeniden başbakan oldu

21.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:42

Özbekistan'da geçen ay yapılan seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulması için dün istifa eden Abdulla Aripov, yeniden başbakan oldu.



Ülkede 22 Aralık 2019'da düzenlenen genel seçimlerin ardından oluşturulan 150 üyeli parlamentonun alt kanadı olan Yasama Meclisi ve 100 üyeli Senatonun ortak oturumu düzenlendi. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de hazır bulunduğu toplantıda, genel seçimlerde Yasama Meclisinde 53 sandalye elde eden Liberal Demokrat Parti tarafından aday gösterilen Aripov'un başbakanlığı meselesi görüşüldü.

Toplantıda konuşan Mirziyoyev, Aripov'un başbakanlığını desteklediğini belirterek milletvekilleri ve senatörlerden de Aripov'un adaylığını desteklemelerini istedi. Yapılan oylamada, milletvekili ve senatörler, Aripov'un yeniden başbakan olmasını oy birliğiyle destekledi.

Parlamento üyelerinin yarısından fazlasının desteklemesi gerekecek

Yasa gereği, genel seçimleri kazanan siyasi parti, başbakan adayını belirleyerek onaylanması için Cumhurbaşkanı'na sunma hakkını elde edecek. Cumhurbaşkanı da adayı onaylamasının ardından görüşülmesi üzere parlamentoya takdim edecek. Parlamento üyelerinin yarısından fazlasının da adayın başbakan olabilmesi için desteklemesi gerekecek.

Özbekistan'da 22 Aralık 2019'da düzenlenen genel seçimlerde 150 sandalyeli Yasama Meclisinde Liberal Demokrat Parti 53, Milli Yükseliş Partisi 36, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi 24, Halk Demokrat Partisi 22 ve Özbekistan Ekoloji Partisi ise 15 milletvekilliği elde etmişti.



Daha önce hükümette çeşitli görevlerde bulunan Aripov, Aralık 2016'dan bu yana başbakan olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA