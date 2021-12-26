Özbekistan'da 3,4 milyar dolarlık sentetik yakıt tesisi faaliyete geçti

Özbekistan'da proje değeri 3 milyar 420 milyon dolar olan ve metan gazından 1,5 milyon ton sentetik üretecek tesis faaliyete geçti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kaşkaderya vilayetinde metan gazından sentetik yakıt (GTL, gazdan sıvıya dönüşüm gas-to-liquid) üretimi yapan "Uzbekistan GTL" tesisinin açılışı yapıldı.

Açılışa Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve hükümet üyeleri katıldı.

Mirziyoyev, yaptığı konuşmada, söz konusu projenin hayata geçirilmesinin ülke ekonomisini ve sanayi sektörünü bir üst düzeye taşıyacağını belirterek, tesisin çok ender bir proje olduğunu ve halihazırda sadece Katar, Nijerya, Güney Afrika ve Malezya'da sentetik yakıt üreten tesislerin bulunduğunu aktardı.

Tesiste yıllık 3,6 milyar metreküp metan gazının işlenmesi sonucunda aralarında uçak yakıtı ve dizelin de bulunduğu toplam değeri 1 milyar dolar olan 1,5 milyon ton sentetik yakıtın üretileceğini ifade eden Mirziyoyev, böylece 300 milyon dolarlık metan gazından katma değeri 3 kat daha yüksek olan ve dünyada büyük talep gören sentetik yakıtların elde edileceğini vurguladı.

Proje değeri 3 milyar 420 milyon dolar olan tesis, Özbekneftgaz şirketinin öz kaynaklarının yanı sıra Çin Devlet Kalkınma Bankası, Güney Kore İhracat-İthalat Bankası, Güney Kore Ticaret ve Sigorta Kurumu, Rus Gazprombank, Roseksimbank, Rus İhracat Kredileri Sigortası Ajansı ve diğer finans kuruluşları tarafından finanse edilirken, Güney Kore'nin Hyundai Engineering ve Hyundai Engineering and Construction şirketleri ve Singapur'un Enter Engineering şirketinin oluşturduğu uluslararası konsorsiyum tarafından inşa edildi.