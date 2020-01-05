Özbekistan'da 25 bölgede halk genel seçim için tekrar sandık başına gitti

05.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:04

Özbekistan'da 22 Aralık'ta düzenlenen genel seçimde yüzde 50'den fazla oy alamayan Yasama Meclisi üyelerini belirlemek için 25 seçim bölgesinde tekrar oylama yapılıyor.



Ülkede halk, genel seçimde sonuç alınamayan 25 bölgede Yasama Meclisi üyelerini seçmek üzere yerel saatle 08.00'da oy vermeye başladı. Seçmenler 20.00'ye kadar oy kullanacak. 22 Aralık'ta düzenlenen genel seçimde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamadığı 25 seçim bölgesinde en çok oy alan iki aday yarışacak.

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, 25 bölgesindeki oylamada seçimler, Liberal Demokrat Partinin 15, Milli Yükseliş Demokrat Partisinin 11, Halk Demokrat Partinin 9, "Adalet" Sosyal Demokrat Partinin 10 ve Özbekistan Ekoloji Partisinin 5 adayı arasında geçecek.

Genel seçimlerde Liberal Demokrat Parti 42, Milli Yükseliş Demokrat Partisi 34, "Adalet" Sosyal Demokrat Parti 20, Halk Demokrat Parti 18 ve Özbekistan Ekoloji Partisi ise 11 milletvekilliği kazanmıştı.

Bugünkü oylamanın ardından partilerin Yasama Meclisinde kazandığı sandalye sayısı kesinleşmiş olacak.

Özbekistan'da ülke parlamentosunun alt kanadı Yasama Meclisi ile belediye meclislerine yönelik yapılan 22 Aralık'taki seçimlerde 13 milyon 355 bin 911 seçmen oy kullanırken, seçime katılım oranı yüzde 67,8 olarak gerçekleşmişti.



"Yeni Özbekistan, yeni seçimler"



"Yeni Özbekistan, yeni seçimler" sloganı kullanılan seçimlerde, ülkedeki 5 siyasi partiden 750 aday Yasama Meclisindeki 150 sandalye için yarışmıştı.

Seçimlerde en çok oy alan parti, başbakan adayını belirleyerek onaylanması için devlet başkanına sunma hakkını elde edecek.



Aralık 2014'te yapılan son parlamento seçiminde, 150 sandalyeli Yasama Meclisinde Liberal Demokrat Parti 52, Milli Yükseliş Demokrat Partisi 36, Halk Demokrat Parti 27, "Adalet" Sosyal Demokrat Parti 20 ve Özbekistan Ekoloji Partisi 15 sandalye kazanmıştı.

Kaynak: AA