Özbekistan'da 24 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi için bir aday daha belli oldu
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Özbekistan'da 24 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi için bir aday daha belli oldu

Özbekistan'da 24 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi için bir aday daha belli oldu
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan'da 24 Ekim Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi lideri Bahrom Abduhalimov, partisi tarafından aday gösterildi.

Özbekistan'da 24 Ekim Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi lideri Bahrom Abduhalimov, partisi tarafından aday gösterildi.

"Adalet" Sosyal Demokrat Partisi'nden yapılan açıklamada, 24 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için Abduhalimov'un aday gösterilmesine karar verildiği bildirildi.

Daha önce Ekoloji Partisi lideri Narzulla Oblomurodov, cumhurbaşkanlığı seçimleri için partisi tarafından aday gösterilmişti.

Yasa gereği, sadece siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayı gösterebildiği Özbekistan'da, Milli Şahlanış Demokrat Partisi, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi, Halk Demokrat Partisi ve Ekoloji Partisi ile son seçimlerde Şevket Mirziyoyev'i cumhurbaşkanlığı için aday gösteren Liberal Demokrat Partisi faaliyet gösteriyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 35 yaşını dolduran ve son 10 yılda ülkede sürekli yaşayanlar cumhurbaşkanı adayı olabiliyor.

Adayların seçimlere katılabilmesi için ülkedeki toplam seçmen sayısının en az yüzde 1'inin imzasını toplaması gerekiyor.

Cumhurbaşkanının 5 yıllığına seçildiği ülkede, son cumhurbaşkanlığı seçimi Aralık 2016'da gerçekleştirilmiş; bu seçimi 3 rakibi karşısında seçmenlerin yüzde 88,61'inin oyunu alan Şevket Mirziyoyev kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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