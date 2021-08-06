Özbekistan'da 24 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi için bir aday daha belli oldu

Özbekistan'da 24 Ekim Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi lideri Bahrom Abduhalimov, partisi tarafından aday gösterildi.