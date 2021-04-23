Özbekistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikle kutlandı

Özbekistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikle kutlandı.

Özbekistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikle kutlandı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Türk İlköğretim Okulu'nda, kutlama yapıldı.

Taşkent Türk İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileri ile velilerin katıldığı etkinlikte, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte, Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ali Eyyüpkoca ve Büyükelçiliğin diğer mensupları da hazır bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, çeşitli dans gösterileri yapıldı.

Öğrenciler şarkı ve türküler seslendirdi, 23 Nisan şiirleri okudu.

Öğrenciler arasında çeşitli yarışma ve oyunlar da düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov