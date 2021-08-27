Özbekistan'da, 1920-1930'da "Sovyet karşıtlığı" ile suçlanan 115 aydın aklandı

Özbekistan'da, 1920-1930 yıllarında eski Sovyet rejimi karşıtı olduğu gerekçesiyle sürgün edilen, cezaevine gönderilen ve idam edilen 115 Özbek mahkeme kararıyla aklandı.

Özbekistan'da, 1920-1930 yıllarında eski Sovyet rejimi karşıtı olduğu gerekçesiyle sürgün edilen, cezaevine gönderilen ve idam edilen 115 Özbek mahkeme kararıyla aklandı.

Özbekistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, söz konusu dönemde mahkeme kararı olmadan baskı altında tutulan, toplama kamplarına gönderilen, sürgün edilen, hapis cezasına çarptırılan, idam edilenlerin de olduğu 115 kişinin aklanmasıyla ilgili davanın sona erdiği bildirildi.

Bu kişilerin Sovyet rejimine karşı çıkma, silahlı çete kurma, silahlı isyan, baskın düzenleme ve rejime karşı olan yabancı ülkelerle iş birliği yapmakla suçlandığı kaydedilen açıklamada, mahkeme kararı olmadan baskı altında tutulan, toplama kamplarına gönderilen, sürgün edilen, hapis cezasına çarptırılan, idam edilen söz konusu Özbek aydınların mahkeme kararıyla aklandığı vurgulandı.

Ülkede hükümet kararıyla eski Sovyet rejimi tarafından 1920-1930 yıllarında çeşitli cezalara çarptırılanların aklanmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütecek bir komisyon oluşturulmuştu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov