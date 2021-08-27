Özbekistan'da, 1920-1930'da "Sovyet karşıtlığı" ile suçlanan 115 aydın aklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özbekistan'da, 1920-1930'da "Sovyet karşıtlığı" ile suçlanan 115 aydın aklandı

Özbekistan'da, 1920-1930'da 'Sovyet karşıtlığı' ile suçlanan 115 aydın aklandı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan'da, 1920-1930 yıllarında eski Sovyet rejimi karşıtı olduğu gerekçesiyle sürgün edilen, cezaevine gönderilen ve idam edilen 115 Özbek mahkeme kararıyla aklandı.

Özbekistan'da, 1920-1930 yıllarında eski Sovyet rejimi karşıtı olduğu gerekçesiyle sürgün edilen, cezaevine gönderilen ve idam edilen 115 Özbek mahkeme kararıyla aklandı.

Özbekistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, söz konusu dönemde mahkeme kararı olmadan baskı altında tutulan, toplama kamplarına gönderilen, sürgün edilen, hapis cezasına çarptırılan, idam edilenlerin de olduğu 115 kişinin aklanmasıyla ilgili davanın sona erdiği bildirildi.

Bu kişilerin Sovyet rejimine karşı çıkma, silahlı çete kurma, silahlı isyan, baskın düzenleme ve rejime karşı olan yabancı ülkelerle iş birliği yapmakla suçlandığı kaydedilen açıklamada, mahkeme kararı olmadan baskı altında tutulan, toplama kamplarına gönderilen, sürgün edilen, hapis cezasına çarptırılan, idam edilen söz konusu Özbek aydınların mahkeme kararıyla aklandığı vurgulandı.

Ülkede hükümet kararıyla eski Sovyet rejimi tarafından 1920-1930 yıllarında çeşitli cezalara çarptırılanların aklanmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütecek bir komisyon oluşturulmuştu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mansur Yavaş İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kemal Sunal Aleyna Tilki Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Muslera Arda Turan Erol Bulut Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Özbekistan'da, 1920-1930'da "Sovyet karşıtlığı" ile suçlanan 115 aydın aklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 16:11:11. #1.16#

title