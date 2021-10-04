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Özbekistan'da 13. Taşkent Uluslararası Film Festivali sona erdi

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Kültür Sanat
Özbekistan'da 13. Taşkent Uluslararası Film Festivali sona erdi

Özbekistan'da düzenlenen "İpek Yolu İncisi 13. Taşkent Uluslararası Film Festivali" sona erdi.

Özbekistan'da düzenlenen "İpek Yolu İncisi 13. Taşkent Uluslararası Film Festivali" sona erdi.

Başkent Taşkent'te 29 Eylül'de başlayan ve dünyanın 50'ye yakın ülkesinden 300'den fazla sinema sanatçısının katıldığı festivalde, Türk yönetmen ve senarist Nuri Bilge Ceylan, "Dünya sinemasının gelişimine yaptığı büyük katkılar" nedeniyle özel ödüle layık görüldü.

Festivalde, Şerzad Nazarov'un "İpek Yolu'nda" filmi büyük ödüle layık görülürken, en iyi erkek oyuncu ödülünü Tursunbay Pircanov, en iyi kadın oyuncu ödülünü Madina Mahmudova, en iyi yönetmen ödülünü "Bir çift ayakkabı" filmi ile Meksikalı yönetmen Huan Antonio Martines, en iyi senaryo için ödülünü "Tavuklu akşam yemeği" filmi ile İsviçreli Vanja Viktor aldı.

Keşif ödülünü "Tekrar hatıralar" filmi ile Güney Koreli yönetmen Park Sun Min'in aldığı festivalde, Nuri Bilge Ceylan'ın yanı sıra ünlü Rus yönetmen Nikita Mihalkov, Kırgız oyuncu Aytugan Temirova, Tacik yönetmen Sayram İsayeva, Hint yönetmen Umeş Mehra da "Dünya sinemasının gelişimine yaptığı büyük katkılar" özel ödüllerine layık görüldü.

Festivale Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın başkanlığında 50'den fazla sanatçı ve yetkili katılırken, festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Yerli Düşünce Derneği ve Taşkent Büyükelçiliğinin iş birliğinde son dönemde uluslararası film festivallerinde ödül alan filmlerin gösterildiği "Türkiye Film Günleri" gerçekleştirildi.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri
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