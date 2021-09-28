Özbekistan'da 13. Taşkent Uluslararası Film Festivali başladı - Haberler
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Özbekistan'da 13. Taşkent Uluslararası Film Festivali başladı

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Kültür Sanat
Özbekistan'da 13. Taşkent Uluslararası Film Festivali başladı

"İpek Yolu İncisi 13. Taşkent Uluslararası Film Festivali" Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

"İpek Yolu İncisi 13. Taşkent Uluslararası Film Festivali" Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

50'ye yakın ülkeden 300'den fazla sinema sanatçısının katıldığı festivale Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın başkanlığında 50'den fazla sanatçı ve yetkili iştirak etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, festival katılımcılarına bir kutlama mesajı gönderirken, mesajı Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov okudu.

Mirziyoyev, mesajında 50 yılı aşkın bir geçmişe ve geleneklere sahip olan Taşkent Uluslararası Film Festivali'nin "İpek Yolu'nun İncisi" adı altında "Barış, Aydınlanma ve Kalkınma İçin" sloganıyla uzun bir aradan sonra yeniden canlandırıldığını, festivalin sinema sanatı alanında önemli bir platform olacağını vurguladı.

Açılış töreni kapsamında çeşitli gösteri ve halk oyunları sergilendi.

3 Ekim'de sona erecek festivalde filmler ülkenin Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive şehirlerinde izleyicilerle buluşacak.

Festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Yerli Düşünce Derneği ve Taşkent Büyükelçiliğinin iş birliğinde son dönemde uluslararası film festivallerinde ödül alan filmlerin gösterileceği "Türkiye Film Gecesi" gerçekleştirilecek.

Festivale Nuri Bilge Ceylan, Reis Çelik, Mahmut Fazıl Coşkun, Ercan Kesal, Oktay Kaynarca, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Petekkaya, Nazan Kesal, Filiz Ahmet, Selim Bayraktar, Özcan Deniz, Erkan Kolçak Köstendil ve Dilan Çiçek Deniz'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Türk yönetmen ve oyuncu katılıyor.

Özbekistan'da 13. Taşkent Uluslararası Film Festivali başladı

Özbekistan'da 13. Taşkent Uluslararası Film Festivali başladı

Özbekistan'da 13. Taşkent Uluslararası Film Festivali başladı

Özbekistan'da 13. Taşkent Uluslararası Film Festivali başladı

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri
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