Özbekistan'da 1 Şubat'tan itibaren tekstil sektörüne yeni teşvikler geliyor

Özbekistan'da 1 Şubat'tan itibaren boyalı kumaş, hazır giyim ve triko üreten işletmelere çeşitli sübvansiyon, vergi teşvikleri ve imtiyazlı krediler sağlanacak.

Özbekistan'da 1 Şubat'tan itibaren boyalı kumaş, hazır giyim ve triko üreten işletmelere çeşitli sübvansiyon, vergi teşvikleri ve imtiyazlı krediler sağlanacak.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, tekstil sektörünün desteklenmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Buna göre, tekstil, hazır giyim ve triko işletmeleri için sübvansiyonlar, vergi teşvikleri ve imtiyazlı krediler verilecek.

Kararname, katma değeri yüksek hazır ürünlerin üretimini ve ihracatını teşvik etmeye yönelik bir dizi tedbirleri öngörürken, kararnamenin hayata geçirilmesi kapsamında tekstil sektörünün desteklenmesi amacıyla Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı İhracatı Geliştirme Ajansı bünyesinde Tekstil Sanayisini Destekleme Fonu oluşturulacak.

Söz konusu fon için Maliye Bakanlığı ile Özbekistan İmar ve Kalkınma Fonu tarafından 50 milyon dolar miktarında mali kaynak ayrılacak.

Kararnameye göre, 1 Şubat'tan itibaren 3 yıl boyunca boyalı ve karışık kumaş üreten işletmelere, yeni satın alınan ekipman maliyetinin yüzde 10 miktarında sübvansiyon verilecek. Ayrıca bu işletmelere satın alınacak yeni ekipmanın maliyetinin yüzde 15 miktarındaki ilk ödemesi için 7 yıllığına imtiyazlı kredi sağlanacak.

Kararnameyle boyalı kumaş, hazır giyim ve triko ihracatı yapan işletmelere, bankalarca 3 milyon doları aşmayacak şekilde imtiyazlı kredi tahsis edilecek, ürettiği ürünlerin en az yüzde 80'ini ihraç eden işletmelere de bazı vergi imtiyazları tanınacak.

2020'den itibaren pamuk ihracatını tamamen durduran Özbekistan, ürettiği pamuğun tamamını ülkedeki fabrikalarda işlemeyi ve tekstil ürünleri ihracatını 2025'te 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.