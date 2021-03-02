Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Agzamhodcaev'den AA'ya ziyaret

Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun'u ziyaret etti.

AA İstanbul Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette, Başkonsolos Agzamhodcaev ile Coşkun, Türkiye ve Özbekistan arasındaki artan ikili ilişkileri ve medya iş birliklerini değerlendirdi.

Coşkun, AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarıyla ilgili Agzamhodcaev'e bilgi verdi.

Agzamhodcaev de AA'nın haberlerini ilgiyle takip ettiğinin altını çizerek, "Doğru ve hızlı bilgiler için sizi takip ediyorum. Özbekistan olarak her türlü iş birliğine açığız. Ekimde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de AA ile bilgi paylaşımı yapmayı arzu ediyoruz. "diye konuştu.

Agzamhodcaev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le ilgili 'Cumhurbaşkanı diyor ki' isimli kitap ile Özbekistan'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatan dergileri, Coşkun'a takdim etti.

Coşkun da 2020'de Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelerin yer aldığı AA almanağını, Agzamhodcaev'e sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara