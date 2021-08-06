Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Müsteşarı Hayriddinov, Vali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti
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Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Müsteşarı Hayriddinov, Vali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti

Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Müsteşarı Hayriddinov, Vali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti
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Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Müsteşarı Mehriddin Hayriddinov, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Müsteşarı Mehriddin Hayriddinov, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Vali Yerlikaya, yaptığı değerlendirmede;

"Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Müsteşarı Mehriddin Hayriddinov'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Dost ve kardeş Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yılı kutlu olsun. " ifadelerini kullandı.

#Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Müsteşarı Mehriddin Hayriddinov'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Dost ve kardeş Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yılı kutlu olsun.

???????? pic. twitter. com/zAH8dvUn1k

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 6, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre

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