Özbekistan Cumhurbaşkanlığı: Özbekistan dengeli, tarafsız bir pozisyon almaktadır

Özbekistan Cumhurbaşkanı Basın Sekreteri Sherzod Asadov, Özbekistan ve Rusya Cumhurbaşkanları arasındaki telefon görüşmesi yapıldığını ve Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü askeri eylemler konusunda "Özbekistan dengeli, tarafsız bir pozisyon almaktadır" dedi.

Basın Sekreteri Asadov, iki devlet başkanının basın servislerinin ilgili telefon görüşmesi konusunda yayımladığı haberlerde farklılık olduğunu ifade ederek "Kremlin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev'in 'Rus tarafının gerçekleştirdiği eylemlere anlayış ifade ettiğini' bildirmişti" denildi. Asadov ise telefon görüşmesiyle ilgili "Özbekistan ve Rusya liderleri, yoğun ikili gündemin güncel konularına ek olarak Ukrayna'daki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulundu" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Dünya