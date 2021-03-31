Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Konseyi ülkelerinin kalkınma bankası kurmasını önerdi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Konseyi ülkelerinin kalkınma bankasını kurmasını teklif etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Konseyi ülkelerinin kalkınma bankasını kurmasını teklif etti.

Mirziyoyev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen Türk Konseyi Gayriresmi Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Burada konuşan Mirziyoyev, Türk Konseyi ülkelerinin kendi yatırım fonu ve kalkınma bankasını kurma zamanı geldiğini belirterek, bunun için somut çalışmalara başlamaya hazır olduklarını söyledi.

Ülkelerin potansiyellerini birlikte kullanarak her türlü zorluklara hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgulayan Mirziyoyev, temel hedefleri olan ekonomik ilişkileri güçlendirmek için belirli belgelerin hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

"Somut çalışmalara başlamaya hazırız"

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, şunları kaydetti:

"Türk Konseyinin kendi yatırım fonunu oluşturma ve kalkınma bankası kurma zamanı geldi. Bu yönde somut çalışmalara başlamaya hazırız. Ayrıca ulaşım ve transit potansiyelini geliştirmenin de önemi artıyor. Bölgemizde bunun için yeterince imkan ve potansiyel var. Yani Orta Asya üzerinden dünya pazarına girmeliyiz. Azerbaycan ve Türkiye üzerinden de Avrupa ülkelerine girebiliriz. Bu da altyapı projelerinin gerçekleştirilmesini gerektiriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov