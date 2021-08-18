Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Almanya Başbakanı Merkel, Afganistan'daki gelişmeleri görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Almanya Başbakanı Merkel, Afganistan'daki gelişmeleri görüştü

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Almanya Başbakanı Merkel, Afganistan'daki gelişmeleri görüştü
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'daki durum ile Alman vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesi meselelerini görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'daki durum ile Alman vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesi meselelerini görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mirziyoyev ve Merkel, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Afganistan'daki gelişmelerden kaynaklanan bölgedeki mevcut durumla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Liderler, Afganistan'daki gerilim ve şiddetin tırmanmasını önlemek ve Afgan sorununun siyasi yolla çözümüyle ilgili uluslararası toplumun desteklenmesi konularında iki ülkenin tutum ve yaklaşımının benzer olduğunu dile getirdi.

Afganistan'daki vatandaşların Özbekistan üzerinden Almanya'ya tahliyesine yönelik insani operasyonların gerçekleştirilmesinde yakın koordinasyonun ve ilgili kurumlar arasındaki faal iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurgulayan liderler, bölgedeki durumun gelişimiyle ilgili düzenli üst düzey görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, dün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile yaptığı telefon görüşmesinde, Alman vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesinde iş birliği yapma konusunda anlaşmış, Almanya'nın Taşkent Büyükelçiliği de Almanya'nın Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesine Özbekistan üzerinden devam ettiğini ve şimdiye kadar 260'tan fazla kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Son dakika... BM, Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek
Son dakika... BM, Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek
Afganistan'dan daha önce bira kutularını çıkaran Almanya'nın Afgan yerel personeli tahliye edememesine eleştiri
Afganistan'dan daha önce bira kutularını çıkaran Almanya'nın Afgan yerel personeli tahliye edememesine eleştiri
Son dakika haberleri | Özbekistan 2 günde Afganistan'a ait 22 askeri uçak ve 24 helikopterin hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi
Son dakika haberleri | Özbekistan 2 günde Afganistan'a ait 22 askeri uçak ve 24 helikopterin hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Ebru Şallı Demet Akalın Berdan Mardini
Spor Ali Koç Mert Günok Samet Aybaba Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Almanya Başbakanı Merkel, Afganistan'daki gelişmeleri görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 20:40:14. #1.15#

title