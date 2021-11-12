Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu Açıklaması - Haberler
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu Açıklaması

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu Açıklaması

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Afganistan'ın, teröristlerin sığınağı haline gelmemesi gerektiğini belirterek, "Afganistan'ın yeni hükümeti ile diyalog kurmak için ortak ve birleşik bir yaklaşıma sahip olmalıyız." dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Afganistan'ın, teröristlerin sığınağı haline gelmemesi gerektiğini belirterek, "Afganistan'ın yeni hükümeti ile diyalog kurmak için ortak ve birleşik bir yaklaşıma sahip olmalıyız." dedi.

Mirziyoyev, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) 8. Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu.

Türk Konseyi'nin, "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak yeniden adlandırılmasının ülkeler arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için sağlam bir altyapı oluşturacağını dile getiren Mirziyoyev, liderleri, Türk Devletleri Teşkilatının ilk zirvesini yapmak üzere gelecek yıl Özbekistan'a davet etti.

Mirziyoyev, üye ülkeler arasında ticari ilişkilerin genişletilmesi için uygun koşulların yaratılmasını, bu amaçla bir araştırma merkezi kurulmasını, ulaştırma alanında iş birliği programının geliştirilmesini, ülkelerin uzmanlaşmış kuruluşları bazında mühendislik ve teknoloji merkezleri kurulmasını ve gelecek sene Özbekistan'da Türk Devletleri Sanayi Haftası'nın düzenlenmesini önerdi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, üye ülkeler arasında "Türk Dünyası Turizmi" ve "Kutsal Ziyaret" turizm projelerinin hayata geçirilmesini, el sanatları sergileri ve etnospor yarışmalarının düzenlenmesini, kültürel mirasın korunmasını içeren yol haritası geliştirilmesini, Türkçe konuşan ülkelerin tarihi, bilimsel ve kültürel mirasını inceleyecek bir araştırma merkezinin kurulmasını, 2022'nin Türk dünyasında "Gençlik Girişimlerini Destekleme Yılı" ilan edilmesini teklif etti.

Afganistan konusuna da değinen Mirziyoyev, bu ülkedeki zorlu mevcut durumu dikkatle izlediklerini kaydetti.

Afganistan'ın, teröristlerin sığınağı haline gelmemesi gerektiğini vurgulayan Mirziyoyev, "Afganistan'ın yeni hükümeti ile diyalog kurmak için ortak ve birleşik bir yaklaşıma sahip olmalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının resmi açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının resmi açılışını yaptı

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri

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