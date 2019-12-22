Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev oyunu kullandı
Oy kullanma detaylar Cumhurbakanı Şevket Mirziyoyev'in oy kullanması Ziroathon Mirziyoyeva'nın oy kullanması TAŞKENT - Özbekistan'da halk, Yasama Meclisi ile belediye meclislerinin üyelerini belirlemek için oy vermeye başladı.
Oy kullanma detaylar
Cumhurbakanı Şevket Mirziyoyev'in oy kullanması
Ziroathon Mirziyoyeva'nın oy kullanması
TAŞKENT - Özbekistan'da halk, Yasama Meclisi ile belediye meclislerinin üyelerini belirlemek için oy vermeye başladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Taşkent'in Mirza Uluğbey İlçesindeki 162 No'lu seçim sandığına gelerek oy kullandı.