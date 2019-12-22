Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev oyunu kullandı
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev oyunu kullandı

Oy kullanma detaylar Cumhurbakanı Şevket Mirziyoyev'in oy kullanması Ziroathon Mirziyoyeva'nın oy kullanması TAŞKENT - Özbekistan'da halk, Yasama Meclisi ile belediye meclislerinin üyelerini belirlemek için oy vermeye başladı.

22.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:32
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev oyunu kullandı

Oy kullanma detaylar

Cumhurbakanı Şevket Mirziyoyev'in oy kullanması

Ziroathon Mirziyoyeva'nın oy kullanması

- 'da halk, Yasama Meclisi ile belediye meclislerinin üyelerini belirlemek için oy vermeye başladı. Özbekistan Şevket Mirziyoyev Taşkent'in Mirza Uluğbey İlçesindeki 162 No'lu seçim sandığına gelerek oy kullandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev oyunu kullandı
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