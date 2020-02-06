Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Erdoğan'a başsağlığı mesajı
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.

06.02.2020 08:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 08:36
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Şevket Mirziyoyev, 'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı 'a başsağlığı diledi.


Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Van'da yaşanan çığ felaketi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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