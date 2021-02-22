Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: "Demokratik reformlarımız yeni bir Özbekistan inşa etmeyi hedefliyor"
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: "Demokratik reformlarımız yeni bir Özbekistan inşa etmeyi hedefliyor"

22.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:52

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, demokratik reformların yeni bir Özbekistan inşa etmeyi hedeflediğini ve bu değişimlerin geri dönülemez hale geldiğini bildirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, demokratik reformların yeni bir Özbekistan inşa etmeyi hedeflediğini ve bu değişimlerin geri dönülemez hale geldiğini bildirdi.

Mirziyoyev, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 46'ncı Oturumunun Cenevre'de düzenlenen Yüksek Düzeyli Bölümü'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Mirziyoyev, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyi üyesi olarak ilk defa oturuma katıldığını belirterek, insan hakları ve özgürlüklerinin sağlanmasının Özbekistan'da gerçekleştirilmekte olan reformlarda önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, "Demokratik reformlarımız yeni bir Özbekistan inşa etmeyi hedefliyor ve bu değişimler geri dönülemez hale geldi." ifadesini kullandı.

BM'nin 75 yıllık tarihinin insan haklarının evrensel bir değer olduğunu açıkça gösterdiğini, bu olmadan yeryüzünde barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olmayacağını kaydeden Mirziyoyev, "BM İnsan Hakları Konseyinin bir üyesi olarak Özbekistan, insan haklarına ilişkin uluslararası hukukun evrensel ilke ve normlarını güçlü şekilde savunacak ve aktif olarak teşvik edecektir." dedi.

İnsan hakları konusunda yapılacak çok işleri olduğuna ve uluslararası ortaklarının bu konudaki desteklerinin önemine dikkati çeken Mirziyoyev, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'i ülkesine davet etti.

Ayrıca Mirziyoyev, Semerkant İnsan Hakları Forumu temelinde Asya kıtası için sürekli faaliyet yapacak bir platform olan bölgesel insan hakları mekanizmasının oluşturulmasını teklif ederek, bu konuda gereken desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: 'Demokratik reformlarımız yeni bir Özbekistan inşa etmeyi hedefliyor'
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: 'Demokratik reformlarımız yeni bir Özbekistan inşa etmeyi hedefliyor'
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: 'Demokratik reformlarımız yeni bir Özbekistan inşa etmeyi hedefliyor'
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: 'Demokratik reformlarımız yeni bir Özbekistan inşa etmeyi hedefliyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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