Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, yarın Taşkent'te yapılacak uluslararası bir konferansa katılmak üzere ülkede bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir araya gelerek bu ülkedeki durumla ilgili görüşmelerde bulundu.

Görüşmede liderler, Afganistan sorununu askeri yolla çözmenin imkansız olduğunu belirterek kapsayıcı Afganlar arası müzakerelerin hızla yeniden başlatılmasından yana olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanları iki ülke arasındaki Tirmiz-Mezar-ı Şerif-Kabil-Peşaver demir yolu inşaatı ve Surhan-Puli Humri elektrik hattı dahil Afganistan'ın transit kapasitesini arttırmayı amaçlayan ortak ulaşım ve enerji altyapısı projelerinin önemini vurguladı.

Liderler, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen yılın ilk 5 ayında yüzde 50 artması ve Özbekistan'da Afgan sermayeli 160 yeni işletmenin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Afganistan'daki durumun yanı sıra bölgesel güvenlik ve iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili meseleler de ele alındı.

Mirziyoyev, Özbekistan'ın Afganistan'da kalıcı barışın sağlanmasına aktif olarak katkıda bulunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Son dönemde Taliban'ın Özbekistan sınırı yakınındaki Afganistan'ın bazı bölgelerini ele geçirmesi üzerine, iki ülke sınırındaki durum gerginleşti.

Taliban saldırılarından kaçan 100'e yakın Afgan askeri, Özbekistan topraklarına sığınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov