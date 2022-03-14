Özbekistan Büyükelçisi Azamhocayev, Vali Seymenoğlu'nu ziyaret etti - Haberler

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Özbekistan Büyükelçisi Azamhocayev, Vali Seymenoğlu'nu ziyaret etti

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Özbekistan Büyükelçisi Azamhocayev, Vali Seymenoğlu'nu ziyaret etti

Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret etti.

ISPARTA (AA) - Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Azamhocayev, Seymenoğlu'yla görüştü.

Azamhocayev'i, güller ve göller diyarı Isparta'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Seymenoğlu, ziyaretin Özbekistan ile Isparta arasında ekonomik faaliyetlerin artırılması ve kültürel ilişkilerin yoğunlaştırılmasına vesile olmasını temenni etti.

Azamhocayev ise Isparta ile olan ilişkilerin gelişerek artacağını umut ettiğini söyledi.

Görüşmede, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar ile Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Şahlan da hazır bulundu.

Azamhocayev, daha sonra kentte başka ziyaretlerde de bulundu.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Ömer Seymenoğlu, Özbekistan, Isparta, Ankara, Güncel, Haberler

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