Özbekistan, Bağımsızlığının 27. Yıl Dönümünü Kutladı

Özbekistan, bağımsızlığının 27. yıl dönümünü, başkent Taşkent'teki Forumlar Sarayı'nda düzenlenen törenle kutladı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, hükümet üyeleri, üst düzey Özbek yetkililer, aralarında Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile Askeri Ateşe Kurmay Albay Mustafa Baloğlu'nun da bulunduğu yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende konuştu.

Mirziyoyev, bu yıl ülkede önemli başarıların elde edildiğini, halkın hayatının tümden değiştiğini, yüksek teknolojilerle çalışan çok sayıda işletmelerin faaliyete geçtiğini, bunun sonucunda halkın reel gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttığını belirtti.

Mirziyoyev, "Bizim esas amacımız halkı razı etmek. Bu, Cumhurbaşkanı olarak benim, tüm düzeydeki yönetici ve yetkililerin, milletvekili ve senatörlerin, tüm devlet kurumlarının faaliyetine verilen en yüksek ve en adil değerlendirmedir. Eğer halkımız bizden razı olursa Yaradan da razı olur" ifadesini kullandı.



Mirziyoyev, elde edilen başarıların yanı sıra yapılacak çok işlerinin olduğunu, bu çerçevede ekonominin rekabete dayanıklılığının arttırılması, gençlere istihdam sağlanması, sosyal adaletin temin edilmesi, sağlık ve eğitim sektörlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.



Törende gösteriler düzenlendi.

Bu arada, tören kapsamında Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla ülkenin kalkınmasına önemli katkıda bulunan yabancı ülkelerin vatandaşları ve yabancı iş adamları Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle Özbekistan'ın devlet ödül ve nişanlarıyla ödüllendirildi.

Mirziyoyev, katıldığı ödül töreninde Özbek asıllı ünlü iş adamı, USM Holding sahibi Alişir Usmanov'a "El-Yurt Hürmeti", Rusya'nın Lukoil şirketi Başkanı Vagit Alekperov ve Almanya'nın Knauf şirketi yetkilisi Nikolaus Knauf'a "Dostluk", Tacikistan Başbakanı Kahir Rasulzade ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirociddin Muhriddin'e "Fedakarca Hizmetleri İçin" nişanlarını takdim etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Forumlar Sarayı'ndaki tören öncesinde Müstakillik ve İyilik Anıtı'nı ziyaret ederek, çelenk bıraktı. Mirziyoyev ayrıca, eski Sovyet rejimi tarafından öldürülen Özbek aydınların anısına dikilen Şehitler Hatırası Anıtı'nda ölenler için dua etti.

Özbekistan bağımsızlığının 27. yıl dönümü dolayısıyla ülkede 4 günlük resmi tatil ilan edildi.