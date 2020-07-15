Özbekistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ı uzlaşmaya çağırdı Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen silahlı çatışmayla ilişkin açıklamada bulunarak tarafları uzlaşmaya çağırdı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen silahlı çatışmayla ilişkin açıklamada bulunarak tarafları uzlaşmaya çağırdı.

Özbekistan'ın, Azerbaycan-Ermenistan sınırında can kayıplarına neden olan durumdan ciddi endişe duyduğu bildirilen açıklamada, bölgedeki tansiyonun daha da yükselmesi, sivil insanların ölümüne sebep olabileceği, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arası önemli ekonomik ilişkileri ve iletişimi bozabileceği, bölgesel güvenliğe tehdit oluşturabileceği belirtildi.

Silahlı çatışmada ölenlerin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, Özbekistan'ın tarafların çok sabırlı olmalarından yana olduğunu, durumun normalleşmesi ve gerilimden çıkmak için diplomatik bir çözüm konusunda uzlaşma çağrısı yaptığı kaydedildi. - TAŞKENT

Kaynak: İHA