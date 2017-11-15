Özbekistan, Altın ve Döviz Rezervlerini İlk Kez Açıkladı

Özbekistan'ın altın ve döviz rezervlerinin 1 Kasım itibarıyla 26 milyar dolar olduğu bildirildi.



Özbekistan'ın altın ve döviz rezervleri ilk kez açıklandı. Merkez Bankası Başkan Birinci Yardımcısı Timur İşmetov, konuya ilişkin Taşkent'te düzenlediği toplantıda, ülkenin döviz sisteminde dalgalı kurun uygulanmaya başladığı eylül ayından bu yana altın, döviz rezervlerinin 750 milyon dolar arttığını belirtti.



İşmetov, Özbekistan'ın altın, döviz rezervlerinin 1 Kasım itibarıyla 26 milyar dolar olduğunu bildirdi.



Ülkede dalgalı kura geçilmesinden bu yana geçen 2,5 ayda bankaların 1,5 milyar dolar tutarında döviz satın aldığını, bunun 915 milyon dolarının ihracatçı şirketlerden, 644 milyon dolarının da özel şahıslardan satın alındığını kaydeden İşmetov, bu dönemde döviz borsası üzerinden tüzel kişi ve işletmelere 1 milyar 766 milyon dolarlık döviz satıldığını belirtti.