Özbekistan, Afganistan ve Pakistan "Mezarı Şerif-Kabil-Peşaver" demir yolu inşaatına başlıyor

Özbekistan, Afganistan ve Pakistan mart ayında "Mezarı Şerif-Kabil-Peşaver" demir yoluyla ilgili saha çalışmalarına başlayacak.

Özbekistan, Afganistan ve Pakistan mart ayında "Mezarı Şerif-Kabil-Peşaver" demir yoluyla ilgili saha çalışmalarına başlayacak.

Taşkent'te gerçekleştirilen Özbekistan-Afganistan-Pakistan Üçlü Çalışma Grubu'nun ilk toplantısında, "Mezarı Şerif-Kabil-Peşaver" demir yolunun inşasını öngören yol haritası kabul edildi.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardar Umrzakov, Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar ve Pakistan Başbakanı'nın ticaret, sanayi ve yatırımlardan sorumlu danışmanı Abdul Rezzak Davud'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, "Mezarı Şerif-Kabil-Peşaver" demir yolunun inşaatıyla ilgili konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Umrzakov, söz konusu demir yolu projesinin hayata geçirilmesinin bölge ülkeleri için yeni bir dönem başlatacağını ve önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek, bu projenin bölge ülkelerinin transit potansiyelinin belirgin ölçüde artmasını sağlayacağını kaydetti.

Orta Asya ülkelerinin limanlara en kısa erişiminin Afganistan ve Pakistan üzerinden olacağına dikkati çeken Umrzakov, demir yolunun faaliyete geçmesiyle Avrupa ve Güney Asya ülkelerinin Orta Asya üzerinden transit taşımacılığında zaman kaybı ve maliyetinin belirgin ölçüde azalacağını vurguladı.

Toplantıda taraflar arasında, "Mezarı Şerif-Kabil-Peşaver" demir yolunun inşasını öngören ortak eylem planı kabul edildi.

Buna göre mart ayında, güzergahla ilgili saha çalışmalarının başlatılması, mayıs ayında ise demir yolu inşaatı için projenin ve finansman mekanizmalarının ön fizibilite çalışmalarının yapılması öngörülüyor.

Aralık 2018'de Taşkent'te, söz konusu demir yolu inşaatı için taraflar arasında ortak çalışma grubu ve mali konsorsiyum oluşturulmasına ilişkin protokol imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov