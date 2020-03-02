Özbekistan, Afganistan ve İran'a uçuşları durdurdu

02.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:25

Özbekistan, korona virüsü nedeniyle Afganistan ve İran'a uçuşların geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran ve Afganistan'da korona virüsü vakalarının ve buna bağlı ölümlerinin artması nedeniyle alınan tedbirler hakkında bilgi verildi. Açıklamada, Özbekistan'ın İran ve Afganistan'a uçak seferlerinin durdurulduğu, durum normale dönene kadar bu ülkelere uçuş yapılamayacağı bildirildi. Ayrıca Özbekistan'ın sınır komşusu olan Afganistan sınır kapısında kontrollerin arttırıldığı ve kontrollü geçişlerin yapıldığı aktarıldı.

Daha önce Çin, Japonya ve Güney Kore'ye uçuşların durdurulduğu hatırlatılarak, Özbekistan vatandaşlarına bu ülkelere seyahat etmemeleri tavsiye edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA